Will Smith aparece en Coachella y canta junto a su hijo

Luego de su visita a México durante los recientes días, el actor y rapero estadunidense Will Smith ahora sorprendió con una breve aparición en el festival Coachella 2019, durante la presentación de su hijo Jaden Smith.El intérprete, quien acaba de filmar las últimas escenas de la película “Bad boys for life”, en la Ciudad de México, saltó inesperadamente al escenario para hacer sonar parte de la canción “Icon”.Esta melodía es de Jaden, quien cuenta con 20 años y quien no paraba de sonreír durante esta actuación del viernes, de acuerdo con el portal Billboard.Además de Will, otro miembro de la familia que llegó a Coachella, fue Willow Smith, hermana de Jaden, quien hizo una aparición sorpresa, pero el pasado fin de semana, durante el set de Jaden.