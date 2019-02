Will Smith estrena serie por Facebook Watch

El actor Will Smith lanzó hoy el primer capítulo de su serie titulada “Will Smith's Bucket List”, la cual permitirá a los espectadores de Facebook Watch acompañarlo en sus viajes por todo el mundo.En cada episodio, los cuales se estrenarán todos los miércoles a las 11:00 horas (México), el rapero estadounidense tendrá diversas aventuras y desafíos, así como obstáculos y miedos que afrontar, y que forman parte de su lista de deseos.Para ello, tendrá invitados como el comediante Dave Chappelle y al campeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton, y en cada uno de los programas cumplirá uno de sus deseos, señaló un comunicado.En el primer capítulo Will Smith desea para su cumpleaños número 50 que su esposa Jada Pinkett Smith haga paracaidismo en Dubai junto con él.En el estreno, se mostrará si Will logrará convencerla, y si sus hijos Trey y Jaden Smith se unirán a la tarea de lograr que su mamá se atreva a dar el máximo salto. Además, muestra como el actor se dirige a Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, en donde un instructor explicará la adrenalina y libertad de un salto.Facebook Watch es una plataforma de videos en Facebook, la cual ofrece para esta serie en inglés, activar la opción de subtítulos en español; y para ver y recibir las notificaciones de cada nuevo episodio, se debe seguir la Página de Will Smith's Bucket List y se agregará automáticamente a la Watch List.