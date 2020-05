Will Smith prepara concierto en línea para ayudar a la India

Escuchar Nota

India.- El actor estadounidense Will Smith y la leyenda del rock Mick Jagger forman parte de las estrellas internacionales y de Bollywood que participarán en un concierto online de cuatro horas el domingo, destinado a recaudar fondos para ayudar a luchar contra la epidemia de nuevo coronavirus en India.



El capitán del equipo nacional de críquet, Virat Kohli, los actores Priyanka Chopra y Shah Rukh Khan se encuentran entre las celebridades indias que actuarán o leerán mensajes desde su domicilio.



Organizado por Karan Johar y Zoya Akhtar, directores de Bollywood, la industria india del cine y del espectáculo será transmitido en directo por Facebook.



El objetivo es reunir millones de dólares para un centenar de organizaciones que proveen servicios esenciales y comida durante la epidemia.



Este dinero es necesario para ayudar a "todos aquellos que no tienen trabajo ni domicilio y que no saben de dónde sacarán su próxima comida", explicaron los organizadores.



El confinamiento impuesto el 25 de marzo, y al menos hasta el 17 de mayo, a los 1,300 millones de indios dejó en riesgo a millones de trabajadores y dio un gran golpe a la tercera economía de Asia.



Millones de trabajadores rurales están bloqueados en las ciudades con casi nada para vivir y alimentarse. El sábado se establecieron trenes para llevarles de vuelta a sus pueblos y ciudades de origen.



Las estrictas restricciones debían permitir mantener los casos de contagio de nuevo coronavirus a un nivel relativamente bajo en el segundo país más poblado del mundo: 37,335 casos y 1,218 fallecidos, con 2,000 nuevos contagios en las últimas 24 horas. El balance podría en cambio ser mucho mayor, según los expertos, debido a la falta de tests de detección y de recogida de datos.