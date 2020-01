Will Smith presume épica foto con El Escorpión Dorado

Will Smith y Martin Lawrence se encuentran en promoción de la película Bad Boys for life, la cual seel próximo 17 de enero.Durante su estancia en Miami, Florida, losde la tercera entrega de la saga se encontraron con El Escorpión Dorado.Pero lo que mása los actores fue cuando el youtuber se abrió la camisa y mostró que al rasurarse los vellos del pecho se hizo la cara (con sonrisa incluida) del actor de El Príncipe del Rap."Me alegra que haya alejado esta cara de ese pezón”, escribió Will Smith en la imagen que subió a su cuenta de Instagram.El Escorpión Dorado también compartió la foto y los fans node comentar.‘Pura pistola andando’ / ‘Lo mejor que vas a poder tener un canal’ / ‘Eso no es sexy’ / ‘La cara de Will Smith lo dice todo’ / ‘Ahora sí eres un dios’ / Eres un crack’La nueva cinta del par de policías seen Miami, donde intentan atrapar al asesino Armando Armas, jefe de un cartel deEl elenco lo completanLudwig, Vanessa Hudgens, Joe Pantoliano, Kate del Castillo y PaolaCon información de Excélsior