Willow, la hija de Will Smith, confiesa que sufre ataques de ansiedad

A lo largo de los últimos dos años, la familiase ha sincerado acerca de los temas más personales imaginables en el programa de su matriarca,, y ahora le llegó el turno a la menor de la casa, Willow, de sentarse en la mesa roja para hablar de sus problemas de salud mental.grave que le lleva a encerrarse en una especie de "caparazón" cuando se siente sobrepasada por la vergüenza, la culpa y la tristeza, según explicó frente a las cámaras acompañada de su mamá y su abuela."Hace cuatro días empecé a experimentar una ansiedad aguda que me impedía hablar", explica Willow en el episodio que se emitió este mismo martes. "Ni siquiera es algo de lo que quieras hablar porque te parece que estás loca y no quieres que los demás también lo piensen, así que al final decides que es mejor no decir nada al respecto", agregó.