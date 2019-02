Winckler obedece a ‘su patrón’, Yunes Linares: Duarte

"La denuncia del fiscal Jorge Winckler contra Karime es una orden de su patrón Miguel Ángel Yunes. Es imposible que mi esposa haya podido desviar recursos simple y sencillamente porque nunca fue funcionaria pública", aseguró el ex gobernador de Veracruz Javier “N” actualmente preso.En entrevista con Ciro Gómez Leyva, desde el Reclusorio Norte, el ex mandatario veracruzano aseveró: "El que diga que mi esposa hizo uso de recursos públicos, que desvió recursos públicos, evidentemente está fuera de lugar y lo único que demuestra es la ignorancia de algunos y la mala fe de otros".Continuó: "Me lastima ver cómo atacan y cómo hacen un escarnio de mi esposa Karime Macías. Ella nunca fue funcionaria pública, sólo tuvo un cargo honorario; Karime está viviendo en Reino Unido como una madre de familia, no puede estar en México por la persecución en su contra. Gastan mensualmente unos 180 mil pesos, es lo que tengo para darles".Agregó: "Todos los días hablo con mi esposa y con mis tres hijos, no he perdido la comunicación. Tengo dos años de no ver a mi esposa y dos años y medio sin ver a mis hijos; esa es la verdadera agonía que estoy viviendo"."Karime está viviendo en Reino Unido como una madre de familia, no puede estar en México por la persecución en su contra. Gastan mensualmente unos 180 mil pesos, es lo que tengo para darles", informó.Finalizó: "Todo mundo cree que soy multimillonario, pero me estoy tronando los dedos y puedo mantener a mi familia en Londres con la ayuda de familiares y amigos".