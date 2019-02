Wisconsin desafía a Trump y retira tropas de la frontera

El gobernador de Wisconsin Tony Evers ordenó el lunes a las tropas de la Guardia Nacional estatal que se retiren de la frontera de Estados Unidos con México, lo que causó la molestia de un congresista republicano de Illinois que asegura que es miembro de la Guardia Nacional de Wisconsin y que la misión fronteriza es honorable.En junio, el exgobernador republicano Scott Walker envió las tropas a Arizona para colaborar en labores administrativas en la frontera. Evers, quien es demócrata, emitió un decreto en el que ordena el regreso a casa.Evers dijo que actualmente hay alrededor de 112 elementos en Arizona, pero que mantener las fronteras seguras y proteger a los inmigrantes que buscan solicitar asilo es el trabajo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Agregó que no hay suficientes pruebas que respalden la declaración del presidente Donald Trump de una emergencia nacional, y por lo tanto no hay ninguna justificación para que los elementos de la Guardia Nacional de Wisconsin permanezcan en la frontera."No puedo estar a favor de mantener a nuestros valientes hombres y mujeres lejos de sus familias sin que exista una clara necesidad o propósito que beneficie activamente a la gente de Wisconsin o a nuestra nación”, dijo Evers.Adam Kinzinger, un congresista republicano por Illinois, tuiteó el lunes que es miembro de la Guardia Nacional de Wisconsin y criticó la decisión de Evers. Dijo que fue enviado a la frontera como miembro de la Guardia Nacional de Wisconsin y que su equipo capturó a un hombre cruzando la frontera con 31 kilogramos (70 libras) de metanfetamina.Imagínense el daño que eso causaría en Milwaukee”, tuiteó.Además señaló que él y su equipo “capturaron a algunos coyotes, que se aprovechan de los migrantes desesperados” y que se encontró a una mujer caminando sola por el desierto y ayud a la Patrulla Fronteriza a rescatarla.Tuiteó que detener la inmigración ilegal es una misión honorable y le preguntó a Evers si su decisión era política, además de pedirle que reconsiderara su postura.Kinzinger reiteró sus declaraciones durante una aparición en Fox News, donde criticó a Evers por no haber visitado a las tropas en la frontera. También acusó al gobernador de no tener el valor para anunciar el retiro antes.Una portavoz de la Guardia Nacional de Wisconsin no ha respondido un email para confirmar si Kinzinger pertenece a sus tropas o si enfrentaría alguna sanción militar por criticar a Evers, comandante en jefe de la Guardia Nacional estatal.Una portavoz de Kinzinger en Washington D.C. tampoco ha respondido a un email.Una fotografía publicada en marzo de 2016 en el sitio web de Wisconsin Air National Guard 115th Fighter Wing, muestra a Kinzinger recibiendo una medalla por su servicio. En el pie de foto se indica que la imagen fue captada en el Campo Truax de Madison y que Madison era piloto del escuadrón 115 en ese momento.