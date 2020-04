Wisconsin no pospondrá elección legislativa por coronavirus

Escuchar Nota

Estados Unidos.- No hay planes para posponer o de otra forma alterar una elección legislativa especial en Wisconsin que se llevará a cabo en menos de dos semanas, aunque más de 50 personas que votaron en persona o trabajaron en las primarias este mes han dado positivo para COVID-19.



El gobernador demócrata Tony Evers intentó cambiar la elección del 7 de abril para que fuera completamente por correo, pero fue impedido por la legislatura de mayoría republicana, y la Corte Suprema de Wisconsin con mayoría conservadora. Evers, entre otros, advirtieron que permitir la votación en persona podría causar un aumento de casos de coronavirus, pero hasta ahora el impacto parece estar limitado.



Varias de las 52 personas que dieron positivo y se presentaron en los centros de votación el 7 de abril también reportaron otras formas en las que pudieron haberse expuesto al virus, informó el martes el Departamento de Salud de Wisconsin. Debido a ello, no es claro si esas personas contrajeron el virus al votar.



Las 52 personas dieron positivo en las dos semanas que siguieron a las elecciones. La mayoría de las personas muestran síntomas dentro de los 14 días siguientes a haber sido expuestos, aunque algunas personas que tienen el virus son asintomáticas.



Aunque los votantes tuvieron que esperar en largas filas el 7 de abril, principalmente en Milwaukee, es probable que eso no suceda con las elecciones legislativas del 12 de mayo, donde la ciudad más grande en el 7mo Distrito Legislativo es Wausau, con aproximadamente 40.000 habitantes. Esa contienda de la Cámara de Representantes es la única en la boleta, a diferencia de la elección de este mes, una contienda para la Suprema Corte estatal y la primaria presidencial.



A nivel estatal, ha habido más de 6.200 casos confirmados y 300 muertes desde que comenzó el brote.



