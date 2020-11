Wisin pide perdón por machismo en sus letras: ‘Si ofendimos a cualquier mujer, que nos disculpen’

Escuchar Nota

El rapero puertorriqueñoEn una entrevista, con motivo de la presentación de su nuevo sencillo 'Mi niña',musical, publica RT El cantante afirmó que tras dos décadas en la música la madurez que tiene actualmente no es la misma que tenía al comienzo: "En aquel momento las letras eran muy fuertes. Y si, en aquel momento, ofendimos a cualquier mujer, pues que nos disculpen", dijo.Ahora. "Nosotros, los artistas, tenemos una responsabilidad muy grande en nuestros hombros. Y hay muchos niños que están consumiendo nuestra música", ha sostenido. Así, aunque dice que no han dejado "la picardía" de lado, tratan de "cuidar y enaltecer a la mujer": "Para que no se sienta incómoda sino que disfrute con nuestra música y sea parte de nuestro crecimiento", concluye.Wisin, aunque ahora se está poniendo el foco en el reguetón porque "está de moda". Pero el cantante afirma que él no se hace responsable de sus colegas: "Yo estoy hablando de mi trabajo. Los artistas que llevamos mucho tiempo no podemos trabajar para que nuestro norte sea solo lo económico. Y en el caso mío, ya mi norte es aportar a la música", relata.Además,, con referentes como: "Creo que es un momento espectacular para las chicas", dijo.