Wolverhampton debuta con triunfo en la Premier League con golazo de Raúl Jiménez

Escuchar Nota

GOL DE RAÚL JIMÉNEZ



En su juego 100 en los Wolves el mexicano marcando un muy buen gol . pic.twitter.com/OmYPXxSEhy — Momio Perfecto (Apuestas deportivas) (@MomioPerfecto) September 14, 2020

, que esta tarde hizo su presentación en la Temporada 2020-2021 de lacon una victoria 2-0 en calidad de visitante sobre elElmandó a los visitantes al frente en el marcador apenas iniciando el juego, cuando el rival todavía no terminaba de acomodarse en el campo., reciente contratación de los, desbordó por la banda izquierda y mandó un centro preciso para, quien solo dentro del área remató el esférico de pierna derecha, para mandarlo a guardar lejos del alcance del arquero,No habían pasado ni tres minutos, cuando el Wolverhampton aumentó la ventaja en el marcador, por conducto de Romain Saiss, quien remató de cabeza un tiro de esquina para poner el 2-0 en el resultado, el cual ya no se movió durante los 84 minutos restantes.Durante la parte complementariatuvo el control de la pelota, sin embargo no pudo generar mucho peligro en el área visitante, a la cual se acercó solo una ocasión provocando un disparo a puerta.cedió el esférico e intentó aumentar la ventaja a través de jugadas a velocidad en contragolpe, pero la fórmula no funcionó y al final terminaron defendiendo la venta de dos goles y obteniendo sus primeras tres unidades de la campaña.El siguiente juego del conjunto dirigido porserá el próximo 21 de septiembre contra el, equipo que terminó en segundo lugar, por debajo del Campeón, la campaña pasada.