Wolves cae ante el Sevilla y queda fuera de la Europa League; Raúl Jiménez falló un penal

Escuchar Nota

¡¿QUÉ PASÓ?!



LA INCREÍBLE FALLA DE RAÚL JIMÉNEZ DESDE EL MANCHÓN PENAL #UELxESPN pic.twitter.com/MBbTJOBlCy — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 11, 2020

¡OCAMPOS ELIMINA A LOS WOLVES DE RAÚL JIMÉNEZ!



Este gol bastó para que el Sevilla avanzara a semis de #UELxESPN pic.twitter.com/9fx9gR9uQu — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 11, 2020

Finalmente,, en un partido dondey dejar la eliminatoria a merced de los españoles que ganaron 1-0 en el partido de los Cuartos de Final de laimpuso condiciones, contadas pero tuvo más oportunidades de gol que los ingleses. Aún así el gol de la victoria llegó al 88’ cuando, por mucho el mejor del partido, mandó un centro para el delanteroque remató de cabeza y venció al arqueroen el 1-0 final.Aún así la historia pudo ser diferente cuandocon un penalti a los 11 minutos luego de que el defensa Diego Carlos se barrió sobre el delanteroen el área.El encargado para el disparo fuetras un cobro a media altura que adivinó el arqueroy fue en el momento más inoportuno.En el segundo tiempo,pese a que jugaban en el área. Por ejemplo al 55’ Joan Jorden hizo un par de recortes y mandó un centro que rebotó en la mano de un defensa pero el árbitro consideró que no había intención y así los Wolves evitaron un penal.Al 76’cobró un tiro libre que obligó al arqueroa lanzarse y desviar el esférico mientras que lossimplemente no podían generar opciones de gol.De hecho dos minutos despuéspara tratar de tomar balones en medio campo y buscar algún contragolpe. La idea funcionó por momentos pero tampoco fue la solución.Ahora else enfrentará el domingo alen busca del pase a la Final de la competencia europea