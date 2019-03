Woodstock anuncia su cartel oficial 2019

Los organizadores de Woodstock dieron a conocer el póster original del 50 aniversario de este festival que se realizará los días 16, 17 y 18 de agosto en Watkins Gien, Nueva York.Para el primer día del encuentro musical, el viernes 16 de agosto, encabezan: The Killers, Miley Cyrus, Santana, The Lumineers y The Raconteurs.Para el domingo 17 de agosto las bandas que serán las principales son Dead &Company, Chance the Rapper, The Black Eyed Peas y Sturgill Simpson.Para el tercer día, se espera que cierren bandas como Jay Z, Imagine Dragons, Halsey y Cage Elephant, entre otros.A continuación te compartimos el cartel oficial:El Festival de Música y Arte de Woodstock, realizado del 15 al 17 de agosto de 1969, atrajo a más de 400 mil personas a la granja de Max Yasgur en el pueblo de Bethel, en el condado de Sullivan, 137 kilómetros al noroeste de la ciudad de Nueva York.Usuarios en redes sociales mostraron su inconformidad con este póster porque no hace justicvia a este emblemático festival.