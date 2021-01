Wow ¿estás viva? jugados de la NFL a su novia a la que golpeó hasta dejarla inconsciente

Escuchar Nota

Estados Unidos.- El liniero ofensivo de los Seahawks, Chad Wheeler, pensó que su novia estaba muerta después de supuestamente asfixiarla hasta dejarla inconsciente, y se sorprendió de que sobreviviera, según muestra un informe policial.



Wheeler, un tackle ofensivo de respaldo que jugó para los Giants de 2017 a 2019, fue arrestado la madrugada del sábado bajo sospecha de un delito de violencia doméstica después de que su novia le dijera a la policía que la agredió en un apartamento en Kent, Washington, informó el Seattle Times.



Los oficiales respondieron a la residencia y encontraron a la mujer encerrada en un baño después de una "pelea física" con Wheeler. Ella le dijo a la policía durante una llamada al 911 que la estaban “matando” y que tenía un brazo dislocado. El liniero de los Seahawks había estado tomando medicamentos para el trastorno bipolar, pero recientemente dejó de tomarlos, según muestra el informe policial.



Wheeler, que mide dos metros y pesa 150 kilos, se sorprendió cuando su novia recuperó el conocimiento después del presunto ataque, según el informe.



"Wow, ¿estás viva?" le preguntó Wheeler.



Fotos supuestamente de la mujer maltratada que circulaban en Twitter la mostraban con la nariz ensangrentada mientras estaba en un hospital. Los mensajes de texto supuestamente enviados por ella indicaron cuán "tranquilo" estaba Wheeler durante el presunto ataque.



"Pensó que estaba muerta en mi cama y continuó cenando", decía el mensaje. "Cuando corrí al baño, me dijo: 'Vaya, todavía estás viva' mientras bebía un batido".







El asalto tuvo lugar después de que Wheeler le pidiera a su novia que se arrodillara ante él, indica el informe policial.



Los Seahawks le dijeron a ESPN el martes que los oficiales del equipo estaban al tanto de la situación y "todavía estaban recopilando" información.



Wheeler fue liberado de la cárcel del condado de King el martes después de pagar una fianza de $ 400,000, según muestran los registros en línea.



Debe regresar a la corte el miércoles para una audiencia de causa probable. Un juez ordenó a Wheeler que no contactara a la víctima ni poseyera armas durante una audiencia el lunes, informó el Seattle Times.



En 2015, Wheeler fue detenido por la policía de Los Ángeles cuando era estudiante-atleta en la USC, donde golpeaba paredes y ventanas mientras estaba descontrolado. No fue arrestado, sino llevado a un hospital para una evaluación psiquiátrica.



Wheeler jugó cinco partidos para los Seahawks la temporada pasada y ahora es un agente libre restringido.