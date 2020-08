Wuhan abandona cubrebocas mientras el coronavirus continúa en el mundo

Escuchar Nota

"La primera mitad del año, solo reactivamos ciertos proyectos que estaban previstos antes de la epidemia", dijo Hu Zeyu, empleado de una agencia inmobiliaria. "El volumen de negocio se vio fuertemente reducido".

"Ahora, disfruto de cada día como si fuera el último", dijo una habitante llamada Hu Fenglian. "No tengo ganas de preocuparme mucho".



, llegando a un punto en el que muchos han decidido guardar los cubrebocas y salir sin ellos a las calles.El paisaje en la ciudad dista mucho de cómo se vivió en los últimos días de 2019 y los primeros de 2020:Los. En ese tiempo, los hospitales están repletos de pacientes que tenían que esperar su turno mientras la lista de contagiados y fallecidos por el coronavirus aumentaba.Hoy, mientras que en Wuhan el objeto símbolo de la pandemia, así como los trajes completos y los anteojos de seguridad han sido guardados para dar paso a las sombrillas y los anteojos de sol. Estos últimos días las temperaturas alcanzaron los 34 grados en la ciudad china.Los turistas han vuelto a las zonas, fotografiándose sonrientes ante la Torre de la Grulla Amarilla, uno de los monumentos emblemáticos de Wuhan, con sus artesanías rojas y naranjas.El retorno a la normalidad no es completo,A dueños de puesto de comida como Yang Liankang,y las ventas cotidianas pasaron de alrededor 300 yuanes (alrededor de 960 pesos) el mes pasado a más de mil yuanes (alrededor de 3 mil 190 pesos) actualmente."Pero no van tan bien como imaginé", afirmó Liankang.Librado al abandono detrás de altas rejas azules, no ha reabierto. Algunos vendedores reinstalaron sus puestos más lejos.Después del desconfinamiento, Wuhan se tomó el tiempo de recordar su traumatismo.Muchos wuhaneses aseguran ahora querer disfrutar del día a día.