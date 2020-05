WWE anuncia colaboración con The King of Fighters All Star

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En esta cuarentena se han construido grandes proyectos, uno de ellos es la colaboración The King of Fighters All Star y la WWE, quienes sacarán una nueva edición de videojuego para los celulares con sistema Android y iOS.



De acuerdo con el anunció, el lanzamiento es a mediados de mayo del presente año, donde habrá personajes icónicos de la franquicia de la WWE, entre los que estarán John Cena, The Rock, The Undertaker, Kofi Kingston y Becky Lynch, entre otros.







Lo destacable de esta nueva actualización, es que los luchadores mantendrán sus movimientos y celebraciones características de cada uno, y se podrá apreciar cada uno de los shows de prensa.



The King of Fighters ALL STAR salió al Mercado el 26 de julio del 2018 en Asia, un año después, se relanzó en el continente americano.





Información por Milenio