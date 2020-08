WWE ThunderDome en polémica tras no filtrar videos de fans

Escuchar Nota

La @WWE diseño #Thunderdome una novedosa experiencia donde los espectadores estan presentes en las transmisiones de cada evento desde casa. En #RAW puede apreciarse en una de las pantallas aparentemente la ejecución de una persona.

Fuente: @FronzakWWE pic.twitter.com/Du8LmTkzuE — Permanencias Voluntarias (@Perm_Voluntaria) August 25, 2020

Este lunes en la emisión de RAW se estrenó la modalidad deen la cual los aficionados pueden interactuar con el evento pero desde su casa, recordando que los eventos de la WWE aun no permiten el acceso al publico.El problema que pocos habían notado hasta un día después es que la filtración de los mismos videos no fue la adecuada ya que se alcanzaron a mostrar algunas imágenes bastante fuera de lugar. Los internautas se percataron que algunos usuariosquien mató a su esposa e hijo.Esta modalidad se utilizó ya en SmackDown y SummerSlam de este viernes y domingo, en ambas emisiones no tuvo problemas pero fue este lunes cuando vieron la oportunidad para hacer dichos actos grotescos ante miles de espectadores que han manifestado su asombro ya quepara poder evitar una situación así.De los momentos más crueles durante la trasmisión fue cuando Rey Mysterio salió al ring y fue urente su participación que en la transmisión se observó una decapitación que de forma clara se mostró y captó la atención de los usuarios que en ese momento observaban el espectáculo.Este tipo de ambientaciones la han tenido ya muchas otras ligas en Estados Unidos como lay en otras partes del mundo donde muestran y hacen parte a los aficionados desde sus casas para demostrar el apoyo a sus equipos, hasta el momento es el primer caso reportado de algo tan explicito durante una transmisión.