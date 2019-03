WWE vetó de RAW a Travis Browne, esposo de Ronda Rousey

Ronda Rousey ya está fuera de control, y para aumentar más la tensión dentro de WWE, su esposo Travis Browne, peleador de UFC, también entró a la polémica.Los constantes abucheos de la afición, así como las faltas de respeto de Becky Lynch, hicieron que Ronda se lanzara contra los fans de WWE y contra la lucha libre en general.Posteriormente Ronda salió de control y golpeó a los réferis, por lo que fue acreedora de una multa.Este lunes de nueva cuenta Ronda golpeó a réferis y personal de seguridad. Pero cuando uno de éstos intentó calmar a la Camepeona de RAW, Travis Browne que se encontraba en primera fila le soltó un codazo en la cara. Esto propició que WWE tomara medidas contra el peleador de UFC.“WWE puede despedirme cuando quieran. Con gusto me iré a casa y viviré feliz con el amor de mi vida. No me pueden controlar con este trabajo. WWE puede ponerme toda la seguridad que quieran, pero no pueden controlarme. WWE pueden ponerme las multas que quieran. No pueden controlar mi dinero. Todos tienen suerte de que mi marido estuviera allí para detenerme. Ahora que se le ha prohibido volver a RAW su suerte se ha acabado“.