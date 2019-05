Xavi Hernández anuncia su retiro del fútbol

El español Xavi Hernández ha anunciado que se retirará del futbol al finalizar la actual temporada que disputa con su equipo, el Al Saad, a quien le resta jugar la Copa y Champions asiática. El mediocampista, multicampeón con el Barcelona y campeón del Mundo en Sudáfrica 2010, dirá adiós a las canchas con 39 años.El propio jugador dio a conocer la noticia en un artículo para Generation Amazing, un proyecto solidario donde colabora y que recoge el diario Marca."Ha sido un privilegio jugar al fútbol hasta los 39 años y ahora me gustaría terminar la temporada en la cima ganando la Copa del Amir y llegando a la siguiente fase en la Liga de Campeones de Asia. Esta es mi última temporada como jugador, pero estoy deseando ver qué me depara el futuro como entrenador."Mi filosofía como entrenador refleja el estilo que desarrollamos durante muchos años bajo la influencia de Johan Cruyff y de La Masía, y que tiene su máximo exponente en la forma de jugar al fútbol en el Barcelona. Me encanta ver a los equipos tomar la iniciativa en el campo, el fútbol de ataque y volver a la esencia de lo que todos amamos desde nuestros días de infancia: el fútbol de posesión", escribió el propio Xavi.