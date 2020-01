Xavi Hernández reveló por qué le dijo no al Barcelona

Escuchar Nota

Doha.- Xavi Hernández, leyenda del FC Barcelona, reconoció que tuvo la oferta sobre la mesa para ser el director técnico culé tras la salida de Ernesto Valverde, sin embargo el acuerdo no se dio y fue el mismo entrenador del Al Sadd de Qatar quien explicó los motivos de su negativa.



"Sí recibí una oferta del Barcelona. No la acepté porque me pareció muy precipitada. Es un poco pronto para mí entrenar al Barcelona", mencionó el histórico mediocampista de la Selección de España en conferencia de prensa.







Luego de todo el revuelo mediático que causó su frustrado fichaje con el equipo con el que lo ganó todo como futbolista, Xavi reconoció que se desconcentró en vísperas de disputar la Final de la Copa de Qatar entre su club y el Al Duhail. "Ahora ya estoy pensando en esta Final", dijo.