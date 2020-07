Xbox Game Pass Ultimate tendrá acceso a juegos en la nube sin costo adicional

Escuchar Nota

“Los juegos son una fuente de alegría, inspiración y conexiones sociales. Tienen el poder de reunirnos, crear empatía y fortalecer nuestros vínculos como comunidad. Mientras nos preparamos para la próxima generación, nuestros esfuerzos para hacer que los videojuegos sean más incluyentes e inmersivos y que estén más conectados y sean más sociales son tan importantes como nunca antes”, señaló Spencer.



“Ya sea que provengan de nuestros 15 socios de Xbox Game Studios, como Halo Infinite, o de nuestros socios editores y desarrolladores de clase mundial, con más de 12 teraflops de potencia en la GPU, incluidas nuevas tecnologías como el trazado de rayos DirectX acelerado por hardware y el sombreado de velocidad variable, y cuatro veces la potencia de procesamiento de un Xbox One X, Xbox Series X ofrecerá experiencias transformadoras a través de un juego más rico, mundos animados más dinámicos, animaciones más realistas y soporte para velocidades de intervalos más altas”, explicó la compañía.



“Juega cuatro generaciones de títulos en Xbox Series X desde el primer día. Eso la convierte en la línea de lanzamiento más grande para cualquier consola nueva, con miles de títulos para jugar. Sin embargo, debido a la potencia sin precedentes de Xbox Series X, la mayoría de tus juegos favoritos se cargarán más rápido y se verán y funcionarán mucho mejor en la consola nueva”, dijo la empresa.



Poco a poco está dejando de ser necesario adquirir físicamente un videojuego para poder disfrutarlo en las consolas. Existen diversos servicios de suscripción que permiten acceder a los títulos de la manera más simple. Es el caso deEl anuncio fue hecho porquien a través de un artículo en Xbox Wire, explicó que, a partir de septiembre, los miembros de Xbox Game Pass Ultimate podrán jugar más de 100 títulos de Xbox Game Pass desde sus teléfonos celulares con tan solo conectarse a la nube.Detalló que esta iniciativa de lanzar juegos en la nube como parte del ecosistema existente de Xbox en todos los dispositivos es el siguiente paso complementario al trabajo que se realiza en Xbox Series X y la próxima generación junto a los juegos de PC en Windows.También dieron a conocer que todos los títulos de Xbox Game Studios llegarán a Xbox Game Pass el mismo día de su lanzamiento mundial, dando al usuario la opción de decidir si quiere comprar cada juego por separado o jugar desde Xbox Game Pass títulos como Halo, Forza, Age of Empires, Gears of War, Minecraft y Microsoft Flight Simulator.Cabe recordar que conDe acuerdo con la compañía, gracias a la retroalimentación de sus usuarios, tanto de los desarrolladores como los jugadores casuales o que hacen streaming, es que están dando forma a un futuro donde todos podrán disfrutar de títulos más detallados, inmersivos e interactivos tanto para la consola Xbox, la PC o dispositivos móviles.Por ejemplo buscarán que la comunidad de Xbox sea segura, accesible y acogedora.La empresa explicó que no tolerará ninguna muestra o expresión de racismo, discriminación u odio por lo que si alguno de sus usuarios sienten que otras personas se comportan de alguna manera que viole los estándares de la comunidad, un equipo de seguridad investigará el reporte y brindará apoyo. Agregaron que están acelerando la llegada de nueva tecnología para reducir comentarios tóxicos o de odio.Asimismo dieron a conocer que están apoyando a una comunidad más diversa de creadores de todo tipo de contextos para llevar a los jugadores nuevas historias,con mejores niveles de fidelidad, sensación, rendimiento y precisión.Agregaron que Xbox Series X elimina virtualmente los tiempos de carga multiplicando por 40 el rendimiento de E/S de la última generación. “Con nuestra SSD de próxima generación personalizada y la Arquitectura de velocidad de Xbox, prácticamente todos los aspectos del juego serán mejorados”. Además, la Arquitectura de velocidad de Xbox también impulsa nuevas capacidades de la plataforma, como la función Quick Resume, que permite cambiar entre varios títulos y reanudarlos inmediatamente en el lugar exacto donde te quedaste.Un anuncio más de la compañía es que los juegos de Xbox Game Studios que lancen en los próximos años, como Halo Inifinite, estarán disponible y se jugarán en Xbox Series X y Xbox One para que los gamers no tengan que cambiar a Xbox Series X para jugar títulos exclusivos.También el control Elite de Xbox y el control adaptativo de Xbox funcionarán en Xbox Series X. Y con la tecnología Smart Delivery siempre tendrás la mejor versión disponible de juegos que cuenten con soporte en cualquier consola de Xbox en la que estés jugando, sin costo adicional. Asimismo los títulos digitales de Xbox Play Anywhere también te permitirán comprar una sola vez y jugar tanto en consolas Xbox como en Windows 10.Para los padres la nueva aplicación de Configuración familiar de Xbox para iOS y Android ofrece una forma simple crear cuentas para niños, personalizar la configuración familiar y asegurarse de que los menores tengan acceso solamente a los juegos que consideren apropiados para ellos.