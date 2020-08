Xbox lanza consolas inspiradas en Wonder Woman 1984

Escuchar Nota

"Inspiradas en la armadura icónica y los atuendos que usan las poderosas protagonistas femeninas de la película, vienen tres consolas personalizadas como nunca antes las habías visto", escribió Aaron Greenberg, director general de marketing de juegos de Xbox, en una entrada de blog.

RT this post for a chance to win a custom Xbox One X display inspired by WONDER WOMAN 1984, coming to theaters. Experience the wonder. #WW1984Xbox #WW84 #Sweepstakes



Open in XBL Countries, 18+. Ends 9/17/20. Rules: https://t.co/l8pzghsCN0 pic.twitter.com/CcEEIy8G9j — Xbox (@Xbox) August 25, 2020

Microsoft reveló el lanzamiento de tres consolas Xbox One X inspiradas en la películapróxima a estrenarse.Esta consola única en su tipo está inspirada en la impresionante armadura que usóen la película. Está hecha completamente a mano con hojas de oro de 24 quilates y presenta un sofisticado escudo de águila dorada y el logo de Wonder Woman 1984 impreso en 3D que descansa sobre ella, además incluye un control Xbox dorado a juego.que ayuda a las víctimas de violencia doméstica durante la pandemia de coronavirus.La segunda consola está inspirada en el famoso. Tiene un lazo trenzado que se coloca perfectamente en la parte superior de la aparato que tiene un diseño naraja, que cuenta ademnás con un logo impreso en 3D de Wonder Woman en colores arcoíris que hace juego con el control Xbox.Para aquellos que no pueden resistirse a un villano, es posible que se interesen en la tercera consola inspirada en. La consola tiene un patrón de piel de serpiente y piel de leopardo sintético para una apariencia verdaderamente salvaje. Los picos plateados en la parte superior y frontal de la consola y el logo dorado de "Wonder Woman 1984" fueron impresos en 3D para que coincida exactamente con el tamaño de la consola.