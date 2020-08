Xbox Series X llegará en noviembre

Escuchar Nota

"Hemos tomado la difícil decisión de cambiar nuestro lanzamiento a 2021 para asegurarnos de que el equipo tenga el tiempo suficiente para ofrecer una experiencia de juego de Halo que cumpla con nuestra visión", dijo Chris Lee, director de estudio de Halo Infinite.



Hace unos meses Microsoft anunció que lanzaría una consola de próxima generación en el periodo de vacaciones de 2020 y ahoraDe acuerdo con los rumores,Aunque, debido a la pandemia de coronavirus Covid-19, la fecha podría retrasarse pues son varias las empresas que están teniendo problemas con sus procesos de fabricación.Y es que inicialmente se había dicho que el lanzamiento de la nueva consola se daría junto con Halo Infinite, sin embargo, Microsoft y 343 Industries, los desarrolladores del juego, tomaron la decisión de retrasar la presentación hasta 2021.Asimismo Microsoft confirmó queTambién vale la pena señalar quecuando se lance en noviembre. Además Microsoft ha destacado que a través de su sistema Smart Delivery los jugadores solo tendrán que comprar el título una vez y de manera automática obtendrán acceso a la mejor versión de acuerdo a la plataforma que utilice ya sea Xbox One, Windows 10 o Xbox Series X.Se especula que la nueva consola ofrecerá velocidades de 120 fps (cuadros por segundo), tiempos de carga más rápidos y compatibilidad con tecnología Quick Resume. Lo que no se sabe es cuál será su precio ni a partir de cuándo podría estar disponible en preventa.pues, debido a que los empleados tuvieron que trabajar desde casa el desarrollo de videojuegos grandes ha sido particularmente difícil para la industria.Agregó que la decisión de cambiar la fecha de lanzamiento responde a múltiples factores que han afectado el desarrollo incluido el impacto relacionado con la Covid-19. “Quiero agradecer el arduo trabajo de nuestro equipo en 343 Industries, quienes han mantenido su compromiso de hacer un gran juego y encontrar soluciones a los desafíos del desarrollo. Sin embargo, no es sostenible para el bienestar de nuestro equipo o el éxito general del juego enviarlo estas vacaciones", explicó.Vale la pena mencionar que el juego recibió críticas luego de una pequeña demostración que se realizó durante el evento Xbox Game Studios hace unas semanas. Varios usuarios calificaron como pobres los gráficos y las imágenes del juego. Ante esa respuesta 343 Industrie admitió: “tenemos trabajo que hacer para abordar algunas de estas áreas y elevar el nivel de fidelidad y presentación general para el juego final”. Quizá esa fue una de las razones para tomar la decisión de retrasar el lanzamiento hasta el próximo año.