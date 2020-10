Xbox Series X y Series S: ya hay fecha de preventa para México

Escuchar Nota

Desde el anuncio oficial de la nueva generación de consolas de Xbox, han causado mucha expectativa entre la comunidad gamer.Sin embargo, los jugadores mexicanos podrán realizar la reservación de su nueva consola a partir del martes 27 de octubre., las cuales estarán disponibles a partir del martes 10 de noviembre, dos semanas después.Esta información fue compartida por Xbox a través de su cuenta de Twitter. Ahí, también compartieron los precios sugeridos para el país: 13 mil 999 pesos para la Xbox Series X y 8 mil 499 pesos para la Xbox Series S.A partir de la fecha de inicio de preventa - 27 de octubre - se podrán revisar los puntos de venta participantes a través del sitio web oficial de Xbox, el cual se puede consultar en: Xbox.com/es-MX.Asimismo, la marca dijo que brindaría “más detalles sobre ambas consolas y juegos” a medida que el lanzamiento del 10 de noviembre se acerque. Día a partir del cual, “comienza una nueva generación de videojuegos en consola”. Según la compañía, “Xbox Series X y Xbox Series S ofrecerán a los jugadores las experiencias de juego más eficaces, inmersivas y compatibles que jamás hayan existido”.Diferentes títulos se han confirmado para llegar a Xbox Series X y Xbox Series S, tanto al momento del lanzamiento como para después. Según la compañia, la alineación de títulos disponibles el día del lanzamiento de las nuevas consolas, le ofrecerá a los gamers “una colección creativa, diversa y cautivadora de juegos”.Xbox Series X y Xbox Series S serán lanzados con 30 títulos jugables desde el primer día. De esos, 20 contarán con Smart Delivery, tecnología que garantiza la actualización automática de los juegos a fin de que los gamers “siempre cuenten con la mejor versión de los juegos” en su consola. Además, estarán disponibles “miles de títulos” retrocompatibles de cuatro generaciones.Previo a fin de año, llegarán a las nuevas consolas, títulos que han causado expectativa. Call of Duty: Black Ops Cold War llega el 13 de noviembre; Destiny 2: Beyond Light el 10 de noviembre y la versión optimizada para las Series X y S, el 8 de noviembre. También estará disponible el lanzamiento exclusivo en consola el 10 de diciembre de The Medium. Uno de los títulos más esperados, Cyberpunk 2077, se lanzará el 19 de noviembre; aprovechará Smart Delivery para que los fans puedan disfrutar de “la mejor versión para cualquier consola Xbox que posean”.- Assassin’s Creed Valhalla (Smart Delivery)- Borderlands 3 (Smart Delivery)- Bright Memory 1.0- Cuisine Royale (Smart Delivery)- Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Smart Delivery)- Devil May Cry 5: Special Edition- DIRT 5 (Smart Delivery)- Enlisted- Evergate- The Falconeer (Smart Delivery)- Fortnite- Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)- Gears 5 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)- Gears Tactics (Xbox Game Pass + Smart Delivery)- Grounded (Xbox Game Pass + Smart Delivery)- King Oddball (Smart Delivery)- Maneater (Smart Delivery)- Manifold Garden (Smart Delivery)- NBA 2K21- Observer: System Redux- Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery)- Planet Coaster (Smart Delivery)- Sea of Thieves (Xbox Game Pass + Smart Delivery)- Tetris Effect: Connected (Xbox Game Pass + Smart Delivery)- The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery)- War Thunder (Smart Delivery)- Warhammer: Chaosbane Slayer Edition- Watch Dogs: Legion (Smart Delivery)- WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery)- Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery)- Yes, Your Grace (Smart Delivery)