Xbox sólo lanzará una nueva consola en 2020

Uno de los anuncios más importantes para Microsoft fue el de Project Scarlett, la consola de nueva generación de Xbox, cuya característica más notable fue el hecho de que será cuatro veces más potente que la Xbox One X y además busca ser más ambiciosa que la PS5, de Sony.Sin embargo, no se dijo nada sobre la nueva consola que los seguidores de la compañía esperaban desde el año pasado. Los rumores entre la comunidad apuntaban a que sería más barata y parecida a Xbox One S All Digital Edition en el aspecto de que no tendría lector para disco.Estas conjeturas por parte de los fans no hicieron más que levantar las ilusiones porque en realidad no existe el desarrollo de una segunda consola que la compañía busque lanzar en 2020. Scarlett es la única apuesta de Microsoft para el siguiente año.El origen de estos rumores y confusiones data de la E3 de 2018, en la cual Phil Spencer, jefe de Xbox, mencionó que se encontraban trabajando en varias consolas. Pero recientemente Spencer dijo en una entrevista para Business Insider que una de las consolas ya se había lanzado (Xbox One S All Digital) y que la otra es la que se anunció en la E3 2019."El años pasado dijimos consolas y ya vendemos una y ahora tenemos detalles de otra. Creo que eso es plural. Ahora mismo estamos concentrados en Project Scarlett y eso es lo que queremos hacer", declaró Spencer.Pero, de acuerdo con el sitio especializado en temas de Microsoft, Thrurott, en la presentación de 2018, Spencer se refirió a dos consolas de siguiente a generación y Xbox One S All Digital claramente no forma parte de una nueva camada de dispositivos de videojuegos.Otros elementos que también acrecentaron las sospechas de una segunda consola para 2020 fueron las filtraciones de "documentos oficiales" de Microsoft bajo los nombres clave de Anaconda y Lockhart. Al final, el único que se materializó fue el primero con la presentación de Project Scarlett.Si bien para Xbox fue una buena idea considerar lanzar dos consolas para el próximo año, la realidad es que no parece algo conveniente para la empresa, ya que hace poco comenzó la venta de One S All Digital y por la madurez en el desarrollo de xCloud, el proyecto de Microsoft para hacer streaming de juegos sin la necesidad de una consola.Además de que no habrá una nueva consola para 2020, especialistas en el medio, apuntan a que Project Scarlett sería el último dispositivo de Microsoft, pues se buscarán concentrar sus esfuerzos en xCloud y liderar la industria de los videojuegos en un futuro donde también estarán Google y Apple.