Ximena Hita, miss Aguascalientes, encabezaba fundación contra acoso

Ciudad de México.- Tras el lamentable suicidio, el pasado fin de semana, de Ximena Hita, quien en 2019 fuera Miss Aguascalientes, la sociedad mexicana se siente consternada ante un fenómeno que en nuestro país parece irrefrenable, advirtió Arturo Ávila, especialista en seguridad.



Al participar en el noticiero de Francisco Zea, de Grupo Imagen, observó que la joven de 21 años, encabezaba la “Fundación Vidas con Sentido”, que tiene como objetivo crear conciencias en niños y jóvenes respecto de problemas como el acoso, de violencia y las drogas que, muchas veces, son factores que conducen al suicidio.



Precisó que, en el ámbito global, cada año se mueren 800 mil personas a causa de lesiones auto infringidas, lo que significa un deceso cada 40 segundos por esta causa y que, casualmente, Aguascalientes cerró el 2020 con 185 personas que se quitaron la vida, con lo que la entidad se ha colocado a la cabeza con la tasa más alta de suicidios en el país con 11.37 por cada 100 mil habitantes.



Explicó que la estrategia del gobierno local se basa en la prevención, en la identificación y en el tratamiento, seguimiento y apoyo, pero que no está dando resultados.



Comentó que datos revelados por la revista The Economist “los suicidas toman la decisión de quitarse la vida menos de dos horas antes de intentarlo y uno de cada 5 lo decide en el minuto anterior”.



Destacó que esas circunstancias no están contempladas en la plataforma del gobierno del estado, pero que “adicionalmente la estabilidad social también desempeña un factor bien determinante ya que los desempleados, por ejemplo, se suicidan 2 veces y medio más que aquello que tienen empleo”.



En tal contexto advirtió la necesidad de contar con políticas que funcionen, ya que, de lo contrario se invierten muchos recursos sin obtener las soluciones esperadas y que es urgente que en todo el país y no solo en Aguascalientes el interés se centre en las causas y se atienda a la brevedad este fenómeno que parece irrefrenable.