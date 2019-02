Ximena Sariñana es una mamá alivianada

A diferencia de otros artistas, Ximena Sariñana siempre ha mantenido al margen su vida privada, pero está tan feliz con su hija Franca que habla abiertamente de los cambios que la maternidad le ha traído.La cantante de 33 años declaró que es una mamá “bastante alivianada”, y que en su nueva gira por México, Centro y Sudamérica, su bebita de 9 meses la acompañará.Incluso, mencionó que a su visita a Monterrey, con motivo del Festival Pa’l Norte, también llegará con ella.“Para nada lo veo como una limitante (la maternidad), al contrario, soy muy jaladora en ese aspecto. Creo que los hijos se adaptan mucho al estilo de vida de la familia y pues, bueno, a mí me gusta mucho llevarme a mi hija que me acompañe a los festivales, que me acompañe a lo largo de mi carrera y de mi vida”, afirmó.En ese aspecto, dijo la cantante que también está en el lineup de la próxima edición del Vive Latino, se han acoplado muy bien y se siente agradecida y contenta.En este 2019, Ximena realizará fechas por casi todo México, también tiene contemplado hacer presentaciones en Centro y Sudamérica.“Mi idea es hacer una gira bastante ambiciosa”, señaló.La artista, quien se dio un tiempo para disfrutar sólo su etapa como mamá, lanzará en marzo un nuevo disco titulado ¿Dónde Bailarán las Niñas?“Es un disco más bailable, un poco más luminoso. El show en vivo también es muy para arriba, que se presta mucho para los festivales. Mi repertorio realmente se ha ampliado, ya hay más canciones que la gente conoce”, añadió.“Es muy gratificante cuando logras conectar con el público, creo que es un disco que ha conectado y va a seguir conectando”.El año pasado cumplió 10 años de estar cantando en los escenarios.“Creo que he cambiado muchísimo en la parte personal, pero también en lo artístico. Voy a presentar un nuevo show, nuevas canciones, un nuevo estilo de música que he venido manejando”, finalizó.