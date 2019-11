¿Y la austeridad? Funcionaria de la 4T le pide a Belinda que amenice su boda

Todo parece indicar que la austeridad de la 4T no llegó a, ya que al parecer contrataron a, para amenizar la boda de una morenista., asesora parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, se casó con el empresario Carlos Arellano en la Hacienda San Antonio, en el municipio de Comala.Una habitación de la exclusiva hacienda puede llegar a costar 15 mil pesos por noche.Sin embargo, lo que generó más polémica sobre la boda, no fue el costo, las ganas orientales y los fuegos artificiales que hubo, si no la presencia de BelindaLa cantante, quien comparto un poco del evento de redes sociales, estuvo presente y muy complaciente para amenizar la boda.Por si no fuera poco, la presencia de funcionarios y diputados de la 4T, ha generado muchas críticas, ya que fue un evento muy fifí.Entre los invitados estuvieron el senador del PT, Joel Padilla, y el director de Administración Portuaria Integral (API), Héctor Mora Gómez; así como la legisladora Claudia Yáñez y el coordinador de la fracción petista en el Congreso local de Colima, Carlos César Farías.