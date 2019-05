¿Y la disculpa?, dice Sofía Castro

Luego que el ex Presidente Enrique Peña Nieto oficializó su divorcio de Angélica Rivera, Sofía Castro publicó una historia en Instagram.'Y la disculpa...? Yo nomas digo', dice el mensaje de la hija mayor de Rivera.Previamente, el ex Mandatario priista manifestó en la misma red social agradecimiento a su ahora ex esposa."Quiero agradecer a Angélica por haber sido mi compañera, esposa y amiga a lo largo de más de 10 años y por haber entregado su amor, tiempo y dedicación a nuestra familia."Hoy ha concluido legalmente nuestro matrimonio, deseo que le vaya bien siempre y que tenga éxito en todo lo que emprenda. Angélica, muchas gracias por todo", compartió Peña Nieto.