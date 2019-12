¡Y llegó el Año Nuevo! en estos países ya es 2020

| AÑO NUEVO: Medianoche en Hong Kong: pic.twitter.com/sPFGmOzFgj — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 31, 2019

La llegada del Año Nuevo 2020 en algunas partes del mundo.

Auckland, Nueva Zelanda, la 1a gran ciudad en entrar en el #AnoNuevo2020

AÑO NUEVO 2020



Oceanía ya vive en el 2020 mientras anochece en Europa, cae el atardecer en América y se vive aún la mañana del 31 de Diciembre en algunas islas del pacífico y Hawaii.



Con música y luces, millones de personas inician con los festejos para recibir el Año Nuevo 2020 en distintas partes del mundo. Aquí te presentamos algunos países que ya están en la nueva década.Australia 2020Sídney abre las celebraciones del Año Nuevo en todo el mundo con un espectáculo de fuegos artificiales, a pesar del humo procedente de los incendios que asolan Australia.La más grande ciudad australiana por lo general despliega una deslumbrante exhibición de pirotecnia sobre la bahía del puerto, no obstante, las celebraciones de este año se vieron ensombrecidas por los ingentes llamados a cancelar la quema de fuegos artificiales, a medida que los devastadores incendios forestales avanzan en todo el país.Los festejos de Nuevo Año en Hong Kong reflejan el carácter internacional de la ciudad estado y su herencia como antigua colonia británica. En China continental las celebraciones son reducidas, ya que el que se celebra es el Año Nuevo Lunar.Las multitudes se mezclaron con manifestantes a favor de la democracia en las principales plazas del territorio, si bien los festejos se han atenuado debido a las protestas que comenzaron en junio.La tradicional exhibición de fuegos artificiales en el Muelle Victoria fue cancelada por razones de seguridad mientras fueron desplegados para recibir el año.Miles de personas acudieron a templos para rezar y colocar incienso, conmemorando el paso del año y el primer Año Nuevo de la Era Reiwa.Bajo el calendario tradicional japonés, vinculado a las eras de cada emperador, la Era Reiwa comenzó en mayo cuando el emperador Akihito abdicó y su hijo Naruhito asumió el trono."Tenemos una nueva era y espero que las cosas mejores, aunque el 2019 también fue un buen año porque no ocurrió nada malo", expresó Masashi Ogami, un vendedor ambulante en Tokio.Uno de los primeros países en dar la bienvenida a la nueva década fue Kiribati, una nación insular en el Océano Pacífico con 3 mil 200 atolones de coral que se extienden por más de 3 millones de millas cuadradas a ambos lados del ecuador.Kiribati recibe el nuevo año en la primera línea de la batalla contra el cambio climático, luchando contra la sequía y el aumento del nivel del mar.En Samoa, la noche de fin de año fue más sombría de lo habitual. Aunque los fuegos artificiales marcaron la medianoche desde el Monte Vaea, en las inmediaciones de la capital, Apia, la despedida de 2019 fue un momento de tristeza y recuerdo.Una epidemia de sarampión se cobró 81 vidas a final de año, en su mayoría de niños de menos de 5 años.El país, que tiene una población de poco menos de 200 mil habitantes, registró más de 5 mil 600 casos de la enfermedad. Con la epidemia ya contenida, el diario Samoa Observer nombró persona del año a los trabajadores sanitarios que lucharon contra el brote.Las principales ciudades de Nueva Zelanda entraron en 2020 con los tradicionales espectáculos pirotécnicos. En Auckland, se lanzaron media tonelada de fuegos artificiales desde la Sky Tower, en el centro de la ciudad.Los neozelandeses despidieron el año viejo sin lamentos.El 15 de marzo, un pistolero mató a 51 personas e hirió a docenas más en dos mezquitas en la ciudad de Christchurch, en South Island. En diciembre, una erupción en la volcánica Isla Blanca, en la costa este de North Island, mató a al menos 19 visitantes y guías turísticos.Miles de surcoreanos llenaron las gélidas calles del centro de Seúl antes de la tradicional ceremonia de tañido de campanas cerca del ayuntamiento para despedir a un agotador un 2019 marcado por los escándalos políticos, la decadencia del mercado laboral y el colapso de la diplomacia con Corea del Norte.Entre las personalidades seleccionadas para tocar la vieja campana de Bosingak a medianoche estaban el lanzador de las Grandes Ligas Hyun-Jin Ryu y Pengsoo, un personaje con forma de pingüino gigante y voz ronca que se convirtió en una de las mayores estrellas televisivas del año en el país.Como es tradición, Taiwán celebra la llegada del Año Nuevo con miles de fuegos artificiales de colores.Una de las celebraciones vistosas es el espectáculo de pirotecnia que se realiza la noche del 31 de diciembre en el rascacielos Taipei 101.El espectáculo fue inaugurado por primera vez en 2004.