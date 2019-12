¡Y los mandé al carajo!: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador relató que“Ahora vino la revisión del contrato -nos tocó a nosotros- de los petroleros. Me mandaron a decir los dirigentes -porque querían quedarse ellos con sus privilegios- me mandaron a“Lo que se hizo fue quitar los privilegios para los dirigentes, no aumentar los años de trabajo para la jubilación”, señaló el Mandatario, ante trabajadores electricistas de CFE.El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó al director de la CFE, Manuel Bartlett, revertir el cambio del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) negociado hace tres años con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) que permitió elevar la edad de jubilación de los trabajadores de la paraestatal.El Mandatario explicó que-que elevó la edad de jubilación de 55 a 65 años-durante una visita al Complejo Termoeléctrico de Manzanillo.“Yo le quiero pedir al licenciado, con los representantes de ustedes, porque aquí en esta central me hicieron algunos planteamientos porque hubo modificaciones al Contrato Colectivo del Trabajo, sobre todo en lo que tiene que ver con los aumentos en los años de jubilación.”, dijo López Obrador en un acto posterior ante trabajadores de la CFE, quienes aplaudieron el anuncio.“Ya lo de ustedes pasó, pero lo vamos a revisar; no quiero que se entienda que todo fue culpa de los dirigentes, es que habían muchas presiones, los tenían bien apergollados, y ahora hay libertad sindical”, sostuvo.López Obrador propuso que se mejoren las condiciones laborales de los trabajadores, lo que incluye mejores salarios, a partir de los ingresos extra que obtenga la CFE por erradicar la corrupción y mejorar su productividad.