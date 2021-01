Y los regios tampoco entienden… inundan vías y comercios de Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. A pesar de que las autoridades han decretado nuevamente a Coahuila en semáforo rojo, la gran afluencia de visitantes de la ciudad de Monterrey sigue presentándose en la capital coahuilense.



Desde la mañana de este sábado, decenas de vehículos con placas del vecino estado pasaron por el filtro sanitario que se encuentra unos kilómetros antes de entrar a la zona industrial de Ramos Arizpe, ahí de manera extraoficial elementos de la Policía Civil de Coahuila aseguraron que la afluencia de regiomontanos no había disminuido.







No respetan las reglas



Pese al incremento de casos Covid en la Región Sureste y los filtros instalados en diversos puntos, los paseantes y visitantes siguen sin respetar las reglas, pues viajan más de cuatro personas dentro de un vehículo; también se puede observar cómo 90% de los viajeros que entran a territorio coahuilense no portan su cubrebocas, además de no atender los señalamientos de los elementos que les piden portarlo.