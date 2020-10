¿Y mis 50 mil pesos qué? Revelan que el ‘Canaca’ tenía razón

Escuchar Nota

Soy hijo del papá. Soy hijo del dueño, de Miguel Ángel Gaitán Uribe, presidente de la CANACA. CANACA: Centrales de Abastos de la República Mexicana”

Compre una piña y El canaca no nos mentía amigos, estoy llorando

Calle 6 630... 671 33-33 pic.twitter.com/6sowjZr9p2 — Belial (@Dr_Asthenia) September 30, 2020

En redes sociales uno de los personajes míticos del internet mexicano fue un sujeto detenido por las autoridades de Jalisco, a quien se le bautizó como “El Canaca”.El sujeto, quien fue grabado en televisión para un programa local de Televisa en Guadalajara, fue detenido mientras conducía un automóvil bajo los influjos del alcohol.Un reportero le cuestionó su actuar y ahí fue cuando el sujeto comenzó a alegar que no había chocado y que los policías le habían robado dinero.¿Y qué? No he chocado. ¿Y mis 50 mil pesos qué? Traía 100 billetes de a 500”, espetó el hombre.Posteriormente,Soy comerciante. Soy de Promotora Mexicana Gaitán: calle 6 6 30. 6 71 3333., afirmó el hombre.El tuitero @Dr_Asthenia publicó la foto de una tira de papel que mostraba que esa fruta había sido comercializada por Promotora Mexicana Gaitán y la dirección que brindó López Langarica era precisamente la Calle 6, número 630, y el teléfono era el 671-3333.Sobre el nombre deA raíz del tuit, algunas personas señalaron que el hombre siempre tenía razón.Cabe señalar que López Langarica falleció en 2008, cuando fue atropellado por una mujer que conducía un auto en estado de ebriedad.