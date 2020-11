¿Y pa’ cuándo la vacuna vs COVID? En EU prevén aplicarla masivamente en menos de 3 semanas

Escuchar Nota

"El 11 o el 12 de diciembre, es de esperar que las primeras personas sean inmunizadas en los Estados Unidos, en todos los estados, en todas las áreas donde los departamentos de salud estatales nos habrán dicho dónde entregar las vacunas", Moncef Slaoui , dijo el domingo el jefe de la Operación Warp Speed ​​del gobierno en “State of the Union” de CNN.



“Si bien no podemos predecir cuánto tiempo llevará la revisión de la FDA, la agencia revisará la solicitud lo más rápidamente posible, sin dejar de hacerlo de manera exhaustiva y basada en la ciencia, para que podamos ayudar a poner a disposición una vacuna que el estadounidense la gente se merece lo antes posible ”, tuiteó el domingo el comisionado de la FDA, Stephen Hahn.



"Si se vacuna a una abrumadora mayoría de personas, con una vacuna altamente eficaz, podemos llegar razonablemente rápido a la inmunidad colectiva que sería un manto de protección para el país", aseveró Fauci en "Face the Nation" de CBS.



"Me han informado que no debería decir nada que sea confidencial a nadie, incluido, ya sabes, a nadie que no forme parte de la administración, y por lo tanto, actuaré de acuerdo con los requisitos legales".



Larry Merlo, director ejecutivo de CVS Health Corp, aseguró en CBS que una vez que se apruebe una vacuna contra COVId, "48 horas después de que recibamos esa vacuna", la compañía farmacéutica la distribuirá en centros de atención para adultos mayores "proporcionando esa vacuna en los brazos de nuestros ancianos ".



Las campañas de vacunación contra elcomenzarán en menos de tres semanas, según el jefe del programa del gobierno federal para acelerar una vacuna.Los planes actuales prevén otro hito alrededor de mayo: un destino de inmunización del 70 por ciento en los Estados Unidos, Lo que "permitiría que se produzca una verdadera inmunidad colectiva", dijo Slaoui, exjefe de la operación de vacunas de GlaxoSmithKline. "La mayoría de las personas necesitan vacunas antes de que podamos volver a una vida normal".Si bien se espera que una vacuna eficaz se distribuya ampliamente en los Estados Unidos para 2021, siguen existiendo obstáculos. Un panel asesor de la Administración de Drogas y Alimentos se reunirá el 10 de diciembre para discutir la autorización de uso de emergencia para una vacuna candidata. Pfizer y BioNTech han solicitado esa autorización para su producto.Con las infecciones diarias rondando niveles récord, Estados Unidos reportó el sábado mil 446 muertes relacionadas con el virus para culminar una semana de tasas de mortalidad en rápido aumento. Solo aproximadamente la mitad de los adultos dicen que recibirían una vacuna COVID-19, según una encuesta del Centro de Investigación Pew en septiembre.Anthony Fauci, el principal especialista en enfermedades infecciosas del gobierno estadounidense, dijo que es posible lograr la inmunidad colectiva, aunque no cree que sea probable para mayo.En tanto, Slaoui dijo en CNN que "sería mejor" si la administración del presidente Donald Trump permitiera formalmente que comenzara la transición presidencial.Aun así, la operación "ha sido aislada de la administración, del entorno político y del contexto político", comentó Slaoui en "Meet the Press" de NBC."Todas las decisiones se toman, el tren está en marcha", dijo. "Francamente, el hecho de que una administración u otra no marque la diferencia".La información sobre el programa no se ha compartido con la administración entrante de Joe Biden, dijo, en consonancia con el hecho de que Trump no reconozca su derrota electoral.Los hospitales se están llenando en todo el país e incluso en el mejor de los casos, los gobiernos estatales tendrán dificultades para controlar el virus devastador en medio de una transferencia caótica del poder presidencial y la falta de una orientación política clara. Lo que hace las cosas más desafiantes es la falta de confianza que muchos estadounidenses tienen en la seguridad de una vacuna.Las muertes por COVID-19 en Estados Unidos se encuentran en el nivel más alto desde la primavera pasada, cuando el brote en Nueva York y el noreste del país empujó las muertes a un pico diario de más de 2 mil 600 a fines de abril.--Con la asistencia de Steven T. Dennis | BLOOMBERG /ELIZABETH DEXHEIMER Y TONY CZUCZKA