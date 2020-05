Y si lo encuentro, ¿qué te hago?: Las mejores frases de las mamás mexicanas

Escuchar Nota

Este 10 de mayo no es típico en México, ya que el, debido a las medidas de confinamiento para evitar contagios de coronavirus.Por eso, es buena idea mandarle algún mensaje electrónico o una video llamada, ya que estar separados no implica estar desconectados de la gente que queremos.Sin embargo, vale la pena recordar las típicas frases que una mamá mexicana suele decir a sus hijos.- O sea que si tus amigos se tiran de un puente, ¿tú también?- ¿Qué crees que nací ayer?- ¡Crees que me chupo el dedo?- Te voy a lavar la boca con jabón- Te voy a mandar a un internado- Llora cuando me muera- No sabes ni lavar tus calzones y ya quieres andar de novio- Ahorita que llegue tu papá vas a ver-Mientras vivas aquí, la puerta se cierra a las 12:00 y te callas- ¡Te pedí cilantro, no perejil!- ¡Por que soy tu madre y te callas!- Me traes con el Jesús en la boca- Aquí no es hotel. O su variante: Aquí no es restaurante- Ponte un suéter- Ah, ya te mandas sola- Síguele y te voy a tumbar los dientes- No me rezongues- ¿A quién le pediste permiso?- No se dice ‘¿Qué?, se dice ‘Mande’- Te doy 3, 2, 2 y medio…- Haz lo que quierasAunque no podía faltar el clásico- Y si lo encuentro, ¿qué te hago?Con información de Radio Fórmula