¡Ya basta!; amagan médicos con huelga ante falta de conciencia

Saltillo, Coahuila-. Médicos y enfermeras, a través de las redes sociales, amagan con parar labores si la población insiste en no atender las recomendaciones sanitarias, en momentos en que aumentan los casos de coronavirus y de fallecimientos por esa enfermedad en Coahuila y en el país.







El doctor Mario Dávila Delgado subrayó que los casos de Covid-19 aumentan en el país y en el mundo, lo que preocupa al personal sanitario.



“El Covid no se ha ido, está presente, ha tenido algunos picos, los casos se han incrementado, las muertes se han incrementado y los hospitales están llegando a una saturación. Eso es lo que está sucediendo”.



Ante este escenario, las personas deberían de acatar las medidas de autoprotección que ya son de todos conocidas, porque el virus está en la comunidad y no se toman las medidas preventivas.



“En este momento los hospitales vuelven a tener un incremento en sus ingresos y en sus defunciones, y hablo de Coahuila y de todo el país”.



La pandemia ha causado miles de contagios y de muertes en Coahuila: en nuestro estado 3 mil 972 médicos, enfermeras, laboratoristas y administrativos del sector salud se han contagiado de coronavirus desde marzo pasado, y suman 32 decesos.



“En el estado, el tema es de mucha preocupación y de temor. Hemos visto morir a compañeros muy cercanos, amigos, médicos, enfermeras, de otras categorías, y eso sucede todas las semanas; urgenciólogos, intensivistas, anestesiólogos, pediatras, otorrinolaringólogos”.



Ante la amenaza de médicos y enfermeras de impulsar un paro nacional ante un evidente aumento de contagios en casos de Covid-19, el doctor Mario Dávila Delgado reiteró que falta más conciencia ciudadana y más mano dura de parte de las autoridades para responder al esfuerzo que realiza el personal en las clínicas para salvar a los pacientes infectados con el virus SARS-CoV-2.



“No puede ser que siga habiendo fiestas, reuniones, desinterés de parte de la población, hay que hacer algo, no puede estar la gente sin cubrebocas en las calles. Hace falta más conciencia ciudadana para controlar esto, hay muchos casos que no se dicen, que no se contabilizan, están en la comunidad, hay muchos casos que no van al hospital porque tienen miedo, se quedan en sus casas, hay un alto consumo de oxígeno en las casas y mucha gente está en esa situación”, lamentó.



Dávila Delgado insistió en que se requiere evitar eventos públicos, prohibir que la gente ande en la calle sin cubrebocas, dado que luego van a dar al hospital.



“Se nos va a seguir muriendo mucha gente, se nos va enfermar mucha gente y se va a salir de control, se requieren más hospitales, más médicos y si se están muriendo, se están muriendo las enfermeras ¿quién va a atender?”, alertó.



Huelga ante los rebrotes



Médicos y enfermeras reclaman por la actitud “inconsciente, indisciplinada, irreflexiva, insensata, imprudente, alocada y descuidada” de quienes no se cuidan del Covid-19.



“¿Por qué el personal médico y trabajadores de la salud tienen que poner en riesgo su vida y la de sus familias, por la tuya y la de los tuyos que se vieron afectados por tu irresponsabilidad e imprudencia? ¿Crees que la única vida que importa es la tuya y la de tu familia?”, es el mensaje que lanzan a través de las redes sociales, en un desesperado intento por hacer conciencia sobre el autocuidado.



El gremio médico está preocupado por la saturación y falta de infraestructura y recursos en hospitales, ante el aumento de casos de coronavirus y plantean aplicar medidas más extremas si la sociedad continúa sin acatar las medidas preventivas.



Recuerdan que, hasta hoy, han muerto valiosos servidores del sector salud, personas honorables y de bien, hermanos de profesión, que dieron todo por mantener la salud de la población, y que murieron por atender a los demás.



“Murieron compañeros que se partieron el lomo y dieron mente y corazón para sacarte adelante ¿crees que es justo?... y tú te vas al súper, a la calle, haces fila para comprar cerveza, vinos, ron, aguardiente, haces fiestas, juegas futbol o volei”.