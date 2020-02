‘Ya basta de violencia contra las mujeres’, exige familia de Ingrid

Escuchar Nota

“El motivo es rendir luto y un homenaje donde ella dio sus últimos pasos, donde ella cayó, pero como una gran mujer, como una persona de familia. Estamos muy dolidos, ella no merece ese tipo de desmanes, como el que ocurrió ayer. Que Ingrid se recuerde, pero como lo que ella era, una profesionista, una niña hija de familia y una gran mujer”, enfatizó la tía, quien la recordó como una persona muy alegre.



“Son muchas mujeres las que están siendo asesinadas y la sociedad y las autoridades no podemos dejar que siga ocurriendo. Ya murió Ingrid, ahora es mi hija, cuántas más tienen que ser para que empecemos a voltear”, señaló.



Con arengas de “¡Justicia para Ingrid!”, “¡Ni una asesinada más!” y “¡Somos malas, podemos ser peores!”,, quien fue asesinada por su pareja, informó Milenio La protesta se hizo extensiva por el feminicidio de Brenda Josselin, la joven de 23 años que, el pasado miércoles y por todas las demás víctimas en el país.Ayer, desde las 13:00 horas,, joven de 25 años, quien tenía una maestría en Administración de Empresas.Previo al inicio de la marcha,, “ya basta, tenemos que poner fin a esto, no podemos seguir así”.A su lado iba tambiény frenar la violencia de género en todo el país.El contingente realizó un recorrido por las avenidas Misterios y Circuito Interior. A su paso diferentes locales cerraban como una forma de precaución para no sufrir alguna pérdida material; sin embargo, no hubo saqueos y aproximadamente a las 16 horas llegaron a su destino.En la puerta del edificio. A su alrededor tocaban tambores, mientras bailaban y coreaban consignas.Después de realizar un pase de lista de las últimas jóvenes asesinadas en diferentes partes del país, Victoria Barrios pidió a la prensa que acudió que piensen antes de publicar una foto cuánto afectarán a los familiares de las víctimas.Esto después de que se publicaran imágenes del cuerpo de su sobrina, y exigió que cesara la violencia de género.Una hora después de su llegada, el grupo de manifestantes, policías federales, representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e integrantes de la Brigada Marabunta se retiraron de manera pacífica, sin reportes de personas lesionadas u otras afectaciones.En tanto, durante la inauguración del Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) en la alcaldía Iztapalapa, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que las mujeres mexicanas merecen una vida sin intimidación.Por otra parte,y los casos sin resolver en el estado.