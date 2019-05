‘Ya chole con la grilla’, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus simpatizantes a dejar la “grilla” y no faltarle al respeto a las autoridades.En Puerto Vallarta, Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro fue abucheado por los asistentes al acto del gobierno federal en las instalaciones del Administración Portuaria Integral.“¿Saben qué? Ya chole con los gritos y con la falta de respeto a las autoridades. ¿Saben qué es eso? Con todo respeto, es politiquería, es lo que se llamaba en el viejo régimen que ya no debe de existir, es la llamada grilla, ¿no es así?“Vamos a hacer política que es distinto, no grilla. Tenemos que levantar la mira, pensar en el interés general.La patria es primero”, dijo el Presidente.Y es que durante su discurso y cada vez que fue mencionado, Alfaro fue recibido entre gritos y rechiflas.“Como usted puede ver, todavía puede haber quienes piensen que las campañas no han terminado”, reclamó el mandatario estatal.Con información de Milenio