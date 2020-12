¡Ya comenzó el maratón Guadalupe-Reyes! y estos son los mejores memes

Escuchar Nota

Deja que pase el Guadalupe -Reyes.... pic.twitter.com/KY55cd5hFn — Ojitos BB (@Julio73742483) December 7, 2020

A estás horas, ya andaría iniciando el maratón Guadalupe-Reyes...era feliz y no la sabía pic.twitter.com/mFpVrlND3m — maxtli (@ahuizotl70) December 10, 2020

Guadalupe Reyes todo el año. pic.twitter.com/LK8bjCOBS3 — Chocolate Amargo (@YoSiSoyLuis) December 6, 2020

No vayas a agarrar la peda, las posadas, el Guadalupe reyes y salir sin cubre bocas queriendo excusarte con que en enero están las vacunas. pic.twitter.com/hX0k2Ryqyb — El señor del caos (@ElSenorCaos) December 2, 2020

Necesito gente seria para un proyecto que tengo. Se llama Guadalupe-Reyes y trata de pistear diario. — Andrés (@Andresguionwey) December 2, 2020

Ponerse a dieta durante el Guadalupe - Reyes es pecado, está en la biblia. pic.twitter.com/qqt7xLKXeA — Regia_Soy (@Twin_Regia) December 10, 2020

El árbol que todos ocuparemos después del Guadalupe-Reyes



Modo fit, nunca infit pic.twitter.com/p7kSFnjn3Q — More FM (@morefmonline) December 3, 2020

Apenas viene el Guadalupe reyes. pic.twitter.com/sZOfG4wPW7 — lore (@putoslosdela4T) December 7, 2020

El Grogu Guadalupano ha llegado para bendecir tu TL para darte mucha suerte y no mueran en el mundo intento en pleno Guadalupe-Reyes. pic.twitter.com/GlQAVtmqYB — Fraülein Kramnuds (@nudul) December 11, 2020

Una de las tradiciones más populares y arraigadas en México es el famosoLa pandemia llegó a afectar a miles en el mundo, y aunque se esperaba que la contingencia por la crisis sanitaria duraría a lo mucho un mes; la realidad es que ya pasaron cerca de seis meses desde que se decretó alerta por el coronavirus en cientos de país.Aunque en esta ocasión no será posible celebrar en las fiesta de fin de año -a menos que seas trabajador se Salinas Pliego-, tampoco habrá monumentales posadas o fiestas que comienzan en jueves y terminan en lunes en la mañana, siempre quedan algunas alternativas.Pero no te quisiste poner cubrebocas en marzo, y mira ahora…Esta señora sí que sabeYa los vimos, ¿cuántos van a aplicar esa?Informes, inbox.Para los románticos que quieran pasar la cuarentenaUps…Se sabeA pura comida de conejo…Lo que me faltabaBaby Yoda sabe del maratón Guadalupe-ReyesInformación de Radio Fórmula