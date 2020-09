Ya es momento de ir con el psiquiatra: tunde Frida Sofía a Ninel Conde

Escuchar Nota

"'Ay, Ninelita, ni te conozco ni me interesa tu vida. A mí simplemente me preguntaron que conocí a Larry y respondí. Créeme, en mi vida he hablado o visto a tu ex", inició su mensaje. "Qué se puede esperar de una mujer en plena guerra por custodia de su hija mal nutrido, prioriza andar defendiendo lo indefendible y queriendo tener otro hijo. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra".



, aunque no fue por su complicada relación con su madre Alejandra Guzmán., a quien le recomendó "ir con el psiquiatra".La pelea comenzó cuando "El Bombón Asesino" asegurara que su ex Giovanni Medina y la hija de Alejandra Guzmán se aliaron en contra de su novio Larry Ramos, a quien se le acusó de ser un vividor.Tras esto, Frida Sofía no dudó en responder y asegurar que no le interesa para nada la vida de la actriz y cantante.Con información de Milenio