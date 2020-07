Ya está listo el calendario del Guard1anes 2020 de la Liga MX

Escuchar Nota

¡¡¡¡AHORA ES CUANDO!!!!



Estos son los nueve partidos de la #Jornada1 con los que dará inicio el Torneo #Guard1anes2020 de la #LigaBBVAMX pic.twitter.com/NZrqPzBvi4 — #LigaBBVAMX #TuCasaTuCancha (@LigaBBVAMX) July 13, 2020

, también conocido como Guard1anes, el cual arrancará el 23 de julio y finalizará el 13 de diciembre.. El juego inaugural lo protagonizarán el Atlético San Luis y el FC Juárez, el 23 de julio a las 21:00 horas, en el Estadio Alfonso Lastras. Mientras que el encuentro del lunes será entre Pachuca y América, en el Estadio Hidalgo, a las 20:00 horas.La jornada 4 y 9 que se distarán entre el 11 y 13 de agosta y el 8 y 9 de septiembre, respectivamente.19 de septiembre América vs Chivas26 de septiembre sep Monterrey vs Tiges27 de septiembre, América vs Cruz Azul3 de octubre, América vs Pumas17 de octubre, Atlas vs ChivasCon información de Publimetro