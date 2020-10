Ya hay 6 propuestas a EU para pagar agua, revela Conagua

Escuchar Nota

Ciudad de México.- México tiene la capacidad para realizar el pago de agua a Estados Unidos y evitar que se revise el Tratado de Aguas de 1944, que ocasionaría demandas, pago en dinero y sanciones económicas, aseguró Blanca Jiménez, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).



En entrevista con La Razón, señaló que se adeudan 270 millones de metros cúbicos del vital líquido, lo que que representa 63 por ciento de la deuda, cuyo plazo de entrega concluye el próximo 24 de octubre; sin embargo, adelantó que hay seis estrategias que presentaron a Estados Unidos para pagar, mismas que analizan ambos países.



Reconoció que sí hay sequía en Chihuahua, sobre todo en sembradíos de temporal, pero las presas están a buena capacidad para pagar la deuda y dar agua a los productores, pues adelantó, que ninguno se quedará sin el recurso.



¿De dónde van a sacar el agua para el pago? Estamos analizando las opciones, porque el tratado establece muy claramente que el agua para pago, sólo puede venir de seis ríos. El Conchos, que se encuentra en Chihuahua, San Diego, Las Vacas, San Rodrigo, Escondido y El Salado. Al Conchos por ser el más voluminoso corresponde una aportación de 54.1 por ciento de lo que se adeuda. De ése hemos pagado cerca de 44 por ciento.



¿México tiene la capacidad real para cumplir con el pago de la deuda? Por supuesto que sí, es un tema que no deberá volver a pasar. Tenemos seis estrategias con Estados Unidos que se están estudiando para tener la mejor opción de pago. No las puedo decir porque se están analizando.



¿Se alcanzará a pagar en tiempo? Sí, estamos trabajando muy duro. La Conagua está apoyando a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), que es la que hace la negociación con Estados Unidos y dependemos de qué opciones sean aceptables para Estados Unidos para definir el método específico de pago. Todavía no hay un método específico o definido, continuamos viendo las opciones, pero sí se va a pagar.



"De (la presa) La Boquilla sí se puede extraer. Todos dicen que está vacía la presa, pero no es cierto; siempre debe quedar una parte importante para consumo humano"







¿Qué pasa si no se paga a tiempo? Lo pondría como “pasaría”, porque realmente no estamos en ese escenario, pero podría Estados Unidos pedir una renegociación de un tratado que tiene condiciones muy interesantes para México, podrían imponernos sanciones comerciales también o meter una demanda y pagar en dinero. En relaciones internacionales los castigos son muy raros, ya que no es ‘te hablo en agua y te contesto en agua’. Si usted está negociando se agarran otras cosas y cada quien se defiende como puede.



¿Estamos en posibilidades reales de que el tratado sea revisado por la serie de conflictos que se han tenido? Por lo pronto no, creo que estamos en un escenario donde se va a pagar a tiempo y no nos vamos a poner en ese tema. Cuando se hizo el tratado, los países definieron qué ríos les interesaban para sus fuentes de pago; utilizar otra opción requiere la aprobación de otro país. Los seis ríos benefician a los estados de la frontera norte y presas internacionales; de esta forma, se benefician a 11 mil 725 (personas); 26 mil 004 en Tamaulipas; en Nuevo León 817 con diferentes números de hectáreas, pero tenemos población de 1.2 millones (productores) que requieren el agua de México y Estados Unidos.



¿Se debe renovar el tratado o se debe dejar igual? Es benéfico y tenemos que trabajar aún más en la reglamentación del Consejo de Cuenca, es un reglamento que tiene más de 14 años y en 2019 Chihuahua se paró de la mesa. Recientemente, se trató otra vez el tema y todos los estados quieren la reglamentación, pero las visiones de Chihuahua están encontradas con los estados.







Con información de La Razón </strong>