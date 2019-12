Ya hay finalistas de La Voz Kids

María José, Roberto Xavier y yo ya estamos juntos para la final de #LaVozKidsMXMuchas gracias por dar lo mejor de ustedes para el #TeamLucero#SoloMeFaltabasTu para cerrar el equipo esta nochepic.twitter.com/iMKgFJ32RP — Lucero (@LuceroMexico) December 16, 2019

En un equipo caracterizado por ser muy carismático, @MelendiOficial selecciona a Mónica Plehn y a Nicole Florencia como finalistas del #TeamMelendi#TeamMelendi #LaVozKidsMX https://t.co/m8Kej5O3JD pic.twitter.com/JNUz258LDD — La Voz Kids México (@LaVozMexico) December 16, 2019

Entre tanto talento, es muy complicado para @_CarlosRivera elegir a los dos finalistas, pero Mario Girón y Moisés Habib son los dignos representantes del #TeamRivera#TeamRivera #LaVozKidsMX https://t.co/m8Kej5O3JD pic.twitter.com/0vmxSlemDc — La Voz Kids México (@LaVozMexico) December 16, 2019

Los 18 participantes que llegaron a la semifinal dedieron una prueba de su talento y dejaron su corazón en este duelo de gigantes, pero 12 de ellos quedaron fuera de la competencia yque llegarán a la final de este concurso de voz, ellos son: Roberto, María José, Mónica, Nicol, Mario y Moisés.El equipo deinició este reto musical con las participaciones de Danna Lerma (Sin él), Roberto Xavier (Y llegaste tú), Evelyn Yuridia (Cielo rojo), María José (La Chancla), Daniel Orlando (What do you mean) y Fátima Bocanegra (Basta ya).Luego de una breve reflexión, llegó uno de los momentos más difíciles para su coach, pues tuvo que descartar a cuatro de sus elementos y solo dejar a dos de ellos. Los elegidos fueron, de Aguascalientes, y, de Jalisco.Enseguida tocó el turno del equipoy subieron al escenario Nicole Florencia (Can’t help falling in love), Nadia Ríos (Besos de ceniza), Emily del Carmen (Sólo le pido a Dios), Adolfo Javier (Terrenal), Valeria Victoria (Me olvidarás) y Mónica Plehn (Hopelessly devoted to you).Tras las actuaciones de sus pupilos, el cantante español se enfrentó a la encrucijada de decidir quiénes habían hecho un mejor trabajo y merecían llegar al último programa, al final, las vencedoras fueron, ambas representantes del Estado de México.Finalmente tocó el turno del equipo de, uno a uno mostraron su talento en el foro de La Voz Kids: Max Cervantes (A partir de hoy), Enya Meraz (Million reasons), Mario Girón (Ya me enteré), Ángela Martínez (Llorar), Alison Rivera (A million dreams) y Moisés Habib (El taconazo).Ahora tocó el turno del intérprete de Me muero, quien debía seleccionar a sus dos finalistas. Esos dos últimos lugares fueron ocupados por, oriundos de Nuevo León.El próximo domingo, los dos integrantes de cada equipo se enfrentarán para convertirse en el representante de cada coach. Cuando Carlos Rivera, Lucero y Melendi tengan a su vencedor, al final, el público tendrá la última palabra y, a través de su voto, decidirá quién de los tres será el ganador de La Voz Kids.La final de La Voz Kids se transmitirá el próximo