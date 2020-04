Ya hay un millón de personas contagiadas de coronavirus en el mundo

Escuchar Nota

El número total de, reporta RT —unos 3.900 millones de personas—, en un esfuerzo por frenar la propagación del nuevo virus, que se registró por primera vez el pasado mes de diciembre en la ciudad china de Wuhan.Tras más de dos meses de confinamiento,, donde se originó la pandemia mundial de Covid-19, ha empezado a levantar las restricciones de la cuarentena tras una semana sin detectar ningún nuevo contagio.El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reveló este miércoles en una rueda de prensa queEn la misma línea, explicó que en las últimas cinco semanas se ha registrado un crecimiento "casi exponencial" en el número de casos nuevos, llegando el coronavirus a casi todas las partes del mundo.Robert Redfield, director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EU (CDC, por sus siglas en inglés), afirmó queLos investigadores. Se estima que hasta un 18 % de los positivos en el crucero Diamond Princess nunca desarrollaron síntomas.En ese sentido, Gerardo Chowell Gerardo Chowell, epidemiólogo de la Universidad Estatal de Georgia que participó en el estudio, comentó a The New York Times que los pasajeros del crucero tienden a ser mayores y, por lo tanto, más propensos a desarrollar síntomas, con lo que estima que alrededor del 40 % de la población general podría infectarse sin mostrar signos de ello.Otra investigación sugiere que entre el 20 % y el 40 % de las transmisiones en China "ocurrieron antes de que aparecieran los síntomas", subraya uno de sus autores, el epidemiólogo Benjamin Cowling de la Universidad de Hong Kong.Por otro lado, en la línea con las declaraciones de Redfield,, transmisión presintomática que no existió en caso de los coronavirus que causaron SARS y MERS.El Departamento de Trabajo de, lo que supone una subida récord en un período de siete días en la historia del país. Detalla que en las dos últimas semanas un total de 10 millones de estadounidenses han pedido el paro.escribió el economista del FMI, Poul Thomsen, en el blog del organismo que proporciona un análisis regional sobre los efectos del brote. "En las principales economías de Europa, los servicios no esenciales cerrados por decreto gubernamental representan aproximadamente un tercio de la producción", explicó el economista danés. Según sus estimaciones, cada mes de cierre traerá una caída adicional del 3 % en el PIB anual de estos países.Y esto —agregó Thomsen— es sin tener en cuenta "otras interrupciones y efectos secundarios para el resto de la economía". "Una profunda recesión europea este año es una conclusión inevitable", aseveró.