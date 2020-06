¿Ya lo hiciste? Hoy es el último día para presentar la declaración anual del SAT

Escuchar Nota

#Negocios: Ahora renovar su firma electrónica (e-firma) puede tomar hasta diez minutos, luego de que el SAT habilitara el trámite a través de su portal de Internet.https://t.co/wgJIyN40Yb — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) June 14, 2020

, pues terminará la prórroga de treinta días que dio el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2.HacerÚnicamente debes cerciorarte de tener tu Registro Federal de Contribuyentes (RFC), contraseña y/o. De no tener esta última, se dispuso de una página donde puedes renovarla.Recuerda que están obligados a presentar la declaración anual, entre otros, los, mientras queDebido a que es una obligación, si los contribuyentes no cumplen con presentar la declaración anual y la autoridad fiscal les requiere,, según lo contemplado en el Código Fiscal de la Federación.• Los contribuyentes que se encuentran en el Régimen de Servicios Profesionales, obtienen ingresos por su cuenta y emiten comprobantes de honorarios.• Aquellos que tienen actividades empresariales, incluidos los que tributan en el Régimen de Incorporación Fiscal y optaron por hacer pagos provisionales bimestrales aplicando coeficiente de utilidad.• Las personas que cobran rentas por algún bien inmueble (departamento, casa o local comercial).• Quienes reciben intereses o dividendos.• Aquellas que enajenaron bienes, es decir, si vendieron o compraron algún bien inmueble.• Si obtuvieron ingresos de dos o más patrones. Si dejaron de prestar servicios antes del 31 de diciembre de 2018.• Si recibieron ingresos anuales que excedan de 400 mil pesos.• Si obtuvieron ingresos por salarios de fuente de riqueza ubicada en el extranjero o provenientes de personas no obligadas a efectuar las retenciones.• Si recibieron ingresos por indemnización o jubilación.• Si obtuvieron ingresos por actividades de agricultura, ganadería, pesca y silvicultura.