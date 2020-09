‘Ya lo pasado, pasado’, víctima de trata da su testimonio

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Una de las canciones que yo creo que me representa mucho, por lo que dice, es la de "Ya lo pasado, pasado; ya que ahora estoy viviendo otra vida, ahora estoy con otra historia, ahora estoy cumpliendo mis sueños, y ya todo lo que pasó ya no me hace daño como antes”, comentó el cantante Luis Armado Campos.



Y la canta con emoción y sentimiento: “Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Si amé, sufrí y lloré, todo quedó en el ayer, ya olvide”…



Originario de Tampico, Tamaulipas, Luis Armando actualmente es el responsable del primer refugio para varones víctimas de violencia sexual, en Latinoamérica, que se ubica en la Ciudad de México.



Ahora soy el responsable del primer refugio para varones a nivel Latinoamérica, esto es una oportunidad que ni por aquí me pasaba en ese entonces, de que fuera responsable de unos niños tan maravillosos.



De que ahora a mí me tocara ayudarlos a salir de toda esta situación, a llevarlos de la mano y acompañarlos a salir adelante, a volver a cumplir sus sueños, a volver a soñar, a volver a tener metas en la vida y a tener esa paz y tranquilidad, y, sobre todo ese amor que les es arrebatado”, comentó Campos.



Luis Armando llegó a la Ciudad de México para concursar en un programa de talentos musicales, en donde la cantante veracruzana Yuri se convirtió en su asesora, pero, principalmente en su confidente y auxilio.



Le digo: ‘Yurí, mira, tengo esta situación, por favor, no sé si tú puedas ayudarme’. Le platiqué toda mi historia, todo lo sucedido y ella me dijo, ‘fíjate que sí tengo una amiga que ayuda en esos casos, pero a las mujeres, déjame preguntarle si en los hombres también podría ayudar”, recordó.



De acuerdo con el reporte global de Trata de personas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 4 por ciento de las víctimas de este delito son hombres, en promedio su explotación inicia a los 11 años.



Yo fui víctima de explotación sexual, de trata, fui amenazado, abusado, maltratado por un productor de Tampico, Tamaulipas, desde que tenía los 14 años hasta los 18, que fue cuando gracias a Dios y por obra del señor es que logró escaparme”, comentó el cantante.



Luis Carlos fue contactado con la activista contra la trata, Rosi Orozco, quien le brindó ayuda y protección, física y legal para enfrentar a su agresor, el productor Mario Miranda, quien acaba de ser sentenciado.



Este proceso legal ya terminó, al productor le dieron 25 años de cárcel, ahorita ya está pagando su sentencia; tuvimos por ahí una apelación por la parte contraria, pero una apelación que fue rechazada y se confirmaron los 25 años de prisión por los delitos de trata y de abuso sexual”, explicó Campos.



Luis Armado actualmente está casado, tiene una hija, y además de laborar con Rosi Orozco, colaboró con su historia en el libro Hoja en blanco.



El texto será presentado este miércoles, Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños, cuyas ganancias serán destinadas para los refugios de víctimas de este fenómeno.



