Ya no aceptará Walmart pagos con pesos mexicanos

La tienda Walmart anunció que a partir de este 31 de julio ya no recibirá pagos de moneda mexicana como lo tenía establecido desde hace algunos años.Asi lo reveló mediante un cartelón que instaló en sus accesos principales al edificio comercial.Lo anterior es porque ha llegado a un acuerdo con la compañia mundial que tiene una sede en Houston, Texas, que instalará una casa de cambio adentro de la tienda.Sin embargo, Jesús Valencia el gerente del centro comercial, asegura que los pesos mexicanos podrán cambiarse a mejor precio en el centro cambiario que hoy se inaugura en este lugar.Respecto al anuncio, Valencia señala que no es que no se vayan a aceptar pesos directamente en las cajas, sino que los clientes podrán ser enviados a la casa de cambio de divisas para obtener dólares.