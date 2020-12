‘Ya no aguantó’: su mamá murió por Covid mientras buscaba hospital con una cama

Escuchar Nota

“Ayer mismo cuando regresamos ya no aguanto mi mamá, se sentía muy mal y falleció en el camino. En el camino falleció”, comentó Laura, hija de doña Gabina, quien procreó y educó a 8 hijos.

“Ya para el jueves mi mamá se puso mala. La teníamos en casa con oxígeno. Estábamos las 24 horas con ella. Mi madre ya era una persona grande, tenía 69 años.

Todos los hermanos platicamos y coincidimos de que ya estaba cansada, estábamos conscientes de que estaba muy grave y nos duele mucho su partida. Pero ella ya no sufre.



“Yo sé que mi mamá está descansando. Aquí, los que nos quedamos, sufrimos porque nos dejo un vacío muy grande. Yo estoy tranquila porque sé que mi mamá está profundamente dormida, está muy tranquila. No sufre.



“Nosotros somos Testigos de Jehová, tengo una esperanza bien arraigada de que está dormida y sé que, primeramente Jehová, la veremos en el nuevo mundo. Eso nos mantiene con esperanza de volverla a ver”, comentó.



“Mi hermana, como me inyectaba, quiero pensar que también se contagió. De hecho ayer internamos a mi hermana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, porque sigue mal. Nos vamos a esperar”.



Luego de esperar, sin éxito, una cama con ventilador en la Unidad de Infectología del Hospital Centro Médico Nacional La Raza, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras se dirigía al Autódromo Hermano Rodríguez. El cuerpo de Gabina se encuentra resguardado en una funeraria.

Laura recuerda que tuvo Covid. "Acabo de salir, me dieron de alta hace tres días, estuve muy enferma. Mi hermano está encerrado (en casa) porque tiene Covid junto con su familia. Nosotros nos infectamos varios".

"Tuve calosfrío y fui al doctor, me dijeron que era gripa y me dieron tratamiento. Se me hizo fácil pasar a verla, todavía me dio de almorzar, me dijo "no te preocupes, vas estar bien". Y como yo trabajaba con ella, toda la semana seguí yendo a trabajar.

Ayer, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la espera de poder ingresar a urgencias, tampoco tiene cabeza para enfrentar algún tipo de acción legal. Saben que doña Gabina está durmiendo y se encuentra en sus recuerdos, en su corazón.