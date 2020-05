Ya no estoy aquí arranca aplausos en Twitter tras su estreno en Netflix

Escuchar Nota

Ya no estoy aquí:

Narra la historia de Ulises quien se ve orillado a viajar a NY. Película dirigida por Fernando Frías que da voz a los sectores marginalizados por la sociedad para ofrecer un discurso contra el prejuicio, la estigmatización y a favor de la tolerancia. pic.twitter.com/HMpk1eYnhO — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 25, 2020

Oigan, a partir de hoy ya se puede ver en Netflix YA NO ESTOY AQUÍ, película doblemente premiada en Morelia, tanto por el jurado como por el público.

Por lo rudo de su contexto, la historia apachurra el corazón, pero sus cumbias levantan el alma.

De mis favoritas del año pasado. — Rebeca Jiménez Calero (@rebecajc) May 27, 2020

La película "ya no estoy aquí" refleja perfectamente como la delincuencia organizada manchó una cultura entera, no solo pasó en la zona sur acá en la norte fue lo mismo pero la cumbia nunca va a dejar de sonar y estoy orgulloso de mis raíces sbs... — Chila (@ChilaKill99) May 27, 2020

Wow con YA NO ESTOY AQUÍ. Crecimiento e identidad contadas de manera honesta. Una película con corazón. Estas son las historias que importan en el cine mexicano. pic.twitter.com/60joKXqzMB — Uziel (@carlouziel) May 28, 2020

Qué buena es YA NO ESTOY AQUÍ. Una película sobre la dura transición del cambio; el cambio de un adolescente en medio de un país que también pasaba por un cambio, aunque no siempre sean para bien. Sobre el baile como identidad, como un oasis para alargar el tiempo que no volverá. pic.twitter.com/0atOW9TQcs — Mario Barreto (@Mariorarara) May 28, 2020

.-, película mexicana dirigida por, llega aen medio de una ola de críticas que aplauden su forma de capturar las costumbres y tradiciones de una pandilla de jóvenes que se hace llamar, cuya pasión en la música y el baile es su arma para resistir y sobrevivir dentro de un mundo, donde impera la violencia y barbarie.Con la llamadade fondo,sin tratar de enaltecer, sino más bien dejando que sus propias creencias e ideas sean las protagonistas de la historia. A la par, la cinta recupera el tema de la migración y los motivos por los que las personas se ven obligados a dejar su país.La trama gira en torno a(Juan Daniel García), un joven de 17 años, líder de una pandilla conocida comoque habita en las montañas deTras una serie de problemas con un grupo de narcotraficantes,debe abandonar el país y migrar al barrido de, en, donde tendrá que enfrentar una transición que pondrá en juego su propia identidad cultural.Un punto que llama la atención de la crítica es que la película no cuenta con un elenco de actores profesionales.La cinta que fue grabada enno sólo se ha llevado el reconocimiento del público sino también de los críticos. Ya no estoy aquí se llevó los premios aAsimismo, Ya no estoy aquí obtuvo un galardón en el certamen de ely formó parte del, uno de los eventos cinematográficos más importantes de la metropoli.El filme se estrena este miércoles en la plataforma de streaming y, de inmediato, se ha ganado los aplausos de los usuarios. Varios internautas señalan que la película refleja las tradiciones y prácticas de una contracultura sin caer en la estigmatización.Información por Milenio