Ya no Estoy Aquí lidera las nominaciones de los premios Ariel 2020

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) anunció la noche del jueves 23 los nominados al premio Ariel 2020, dondeSonLa película, que. Trata de una joven pandilla que se llama Los Terkos que pasan los días escuchando y bailando en los barrios. Su líder Ulises, de 17 años, debe migrar a Nueva York porque peligra su vida, pero en esa ciudad extranjera no se adapta, no obstante, desde allí ve cómo su ciudad natal cambia por la violencia.Ya no estoy aquíLe sigue los pasos Esto no es Berlín, de Hari Sama, con 12 designaciones: Mejor Película, Dirección, Guión Original, Fotografía, Mejor Actor (Xabiani Ponce de León), Coactuación Femenina (Ximena Romo), Vestuario, Sonido, Maquillaje, Efectos Visuales, Edición y Diseño de Arte.Aquí un joven de 17 años vive en Ciudad Satélite, Estado de México, trata de encontrar su lugar en el mundo, debido a que su madre es depresiva por el abandono de su padre. Conoce un suburbio en la Ciudad de México y descubrirá un mundo de sexo, drogas, rock y arte.Sigue Polvo, de José María Yazpik, con las nominaciones a Mejor Película, Mejor Opera Prima, Mejor Dirección, Guión Original, Fotografía, Mejor Actriz (Mariana Treviño), Mejor Actor (José María Yázpik), Coactuación Masculina (Adrián Vázquez), Edición, Diseño de Arte y Vestuario.Se centra en el “Chato”, quien dejó su pueblo San Ignacio para buscar la fama como actor de Hollywood. Diez años después, en 1982, cuando un cargamento de cocaína es arrojado desde el aire sobre San Ignacio, la mafia de Tijuana lo manda a recuperar la droga, a sabiendas de que si no lo hace todos los habitantes del pueblo estarán en peligro. A su regreso el Chato se confronta con la posibilidad de recuperar su vida, su familia y al hijo que no sabía que tenía.Con 10 candidaturas a la estatuilla continúa, de Alejandro Springall, con Guión Adaptado, Fotografía, Vestuario, Sonido, Música Original, Actriz (Giovanna Zacarías), Coactuación Femenina (Dolores Heredia), Coactuación Masculina (Juan Manuel Bernal), Efectos Especiales y Edición.Este largometrajey la deportación de mexicanos en Estados Unidos y el cierre de su frontera.