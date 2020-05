Ya no estoy aquí, nueva película de Netflix filmada en Monterrey; conoce los detalles

Escuchar Nota

Ya no estoy aquí:

Narra la historia de Ulises quien se ve orillado a viajar a NY. Película dirigida por Fernando Frías que da voz a los sectores marginalizados por la sociedad para ofrecer un discurso contra el prejuicio, la estigmatización y a favor de la tolerancia. pic.twitter.com/HMpk1eYnhO — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 25, 2020

Ciudad de México.- Netflix nos sorprende cada mes con nuevos estrenos y una de las últimas producciones que llegará a la plataforma de streaming es Ya no estoy aquí, una película que ganó el Festival Internacional de Cine de Morelia y obtuvo un galardón en el certamen de el Cairo y que fue dirigida por Fernando Frías de la Parra.Además de haber sido exhibida en Egipto, también formó parte de festivales de cine internacionales de Tribeca en Nueva York y Göteborg en Suecia, por mencionar algunos.La película narra la historia de Ulises, un joven de 17 años que forma parte de la pandilla Los Terkos. Después de verse involucrado con unos narcotraficantes, Ulises debe abandonar Monterrey y viajar hasta Nueva York donde vivirá la desigualdad y tratará de hacer nuevos lazos de amistad en un país desconocido para él.Sin duda, uno de los temas que toca la película es la migración, así como la cumbia rebajada, un movimiento musical que dio origen a los llamados cholombianos. Esto se retrata a la perfección en la película ya que Ulises se siente identificado con este movimiento.Al ser una película mexicana y que tiene su inicio en Monterrey, algunas escenas de la producción fueron grabadas en esta ciudad del norte de México.Por otra parte, Ya no estoy aquí ha sido comparada con la película Sangre por sangre de 1993 en la que también se retrata la vida de una pandilla urbana en la que están involucrados dos hermanos que deberán vivir injusticias y luchar contra la desigualdad.Otra cosa que destaca de Ya no estoy aquí es que los jóvenes que participan en la película no son actores profesionales. La película se estrena este 27 de mayo en Netflix.Información por Milenio